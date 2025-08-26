ProtoKOLs (KOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.174718 $ 0.174718 $ 0.174718 24 שעות נמוך $ 0.200249 $ 0.200249 $ 0.200249 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.174718$ 0.174718 $ 0.174718 גבוה 24 שעות $ 0.200249$ 0.200249 $ 0.200249 שיא כל הזמנים $ 2.74$ 2.74 $ 2.74 המחיר הנמוך ביותר $ 0.107756$ 0.107756 $ 0.107756 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.96% שינוי מחיר (1D) -10.61% שינוי מחיר (7D) -20.17% שינוי מחיר (7D) -20.17%

ProtoKOLs (KOL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.17717. במהלך 24 השעות האחרונות, KOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.174718 לבין שיא של $ 0.200249, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.107756.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOL השתנה ב +0.96% במהלך השעה האחרונה, -10.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ProtoKOLs (KOL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ProtoKOLs הוא $ 1.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOL הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.77M.