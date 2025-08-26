Prisma mkUSD (MKUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.988989 $ 0.988989 $ 0.988989 24 שעות נמוך $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.988989$ 0.988989 $ 0.988989 גבוה 24 שעות $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 שיא כל הזמנים $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 המחיר הנמוך ביותר $ 0.875577$ 0.875577 $ 0.875577 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) +0.39% שינוי מחיר (7D) +0.08% שינוי מחיר (7D) +0.08%

Prisma mkUSD (MKUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, MKUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.988989 לבין שיא של $ 1.004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MKUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.875577.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MKUSD השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, +0.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prisma mkUSD (MKUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 301.27K$ 301.27K $ 301.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 301.27K$ 301.27K $ 301.27K אספקת מחזור 301.25K 301.25K 301.25K אספקה כוללת 301,247.0272689811 301,247.0272689811 301,247.0272689811

שווי השוק הנוכחי של Prisma mkUSD הוא $ 301.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MKUSD הוא 301.25K, עם היצע כולל של 301247.0272689811. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 301.27K.