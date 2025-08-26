עוד על MKUSD

MKUSD מידע על מחיר

MKUSD אתר רשמי

MKUSD טוקניומיקה

MKUSD תחזית מחיר

Prisma mkUSD סֵמֶל

Prisma mkUSD מחיר (MKUSD)

לא רשום

1 MKUSD ל USDמחיר חי:

$1
$1$1
+0.30%1D
mexc
USD
Prisma mkUSD (MKUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:35:37 (UTC+8)

Prisma mkUSD (MKUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.988989
$ 0.988989$ 0.988989
24 שעות נמוך
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
גבוה 24 שעות

$ 0.988989
$ 0.988989$ 0.988989

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.875577
$ 0.875577$ 0.875577

+0.21%

+0.39%

+0.08%

+0.08%

Prisma mkUSD (MKUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, MKUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.988989 לבין שיא של $ 1.004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MKUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.875577.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MKUSD השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, +0.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prisma mkUSD (MKUSD) מידע שוק

$ 301.27K
$ 301.27K$ 301.27K

--
----

$ 301.27K
$ 301.27K$ 301.27K

301.25K
301.25K 301.25K

301,247.0272689811
301,247.0272689811 301,247.0272689811

שווי השוק הנוכחי של Prisma mkUSD הוא $ 301.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MKUSD הוא 301.25K, עם היצע כולל של 301247.0272689811. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 301.27K.

Prisma mkUSD (MKUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Prisma mkUSDל USDהיה $ +0.00387543.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrisma mkUSD ל USDהיה . $ -0.0012391000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrisma mkUSD ל USDהיה $ -0.0003152000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Prisma mkUSDל USDהיה $ -0.006937267400041.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00387543+0.39%
30 ימים$ -0.0012391000-0.12%
60 ימים$ -0.0003152000-0.03%
90 ימים$ -0.006937267400041-0.68%

מה זהPrisma mkUSD (MKUSD)

Over-Collateralized stablecoin from Prisma Finance

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Prisma mkUSD (MKUSD) משאב

האתר הרשמי

Prisma mkUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Prisma mkUSD (MKUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Prisma mkUSD (MKUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Prisma mkUSD.

בדוק את Prisma mkUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

MKUSD למטבעות מקומיים

Prisma mkUSD (MKUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Prisma mkUSD (MKUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MKUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Prisma mkUSD (MKUSD)

כמה שווה Prisma mkUSD (MKUSD) היום?
החי MKUSDהמחיר ב USD הוא 1.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MKUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של MKUSD ל USD הוא $ 1.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Prisma mkUSD?
שווי השוק של MKUSD הוא $ 301.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MKUSD?
ההיצע במחזור של MKUSD הוא 301.25K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MKUSD?
‏‏MKUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.49 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MKUSD?
MKUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.875577 USD.
מהו נפח המסחר של MKUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MKUSD הוא -- USD.
האם MKUSD יעלה השנה?
MKUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MKUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:35:37 (UTC+8)

כתב ויתור

