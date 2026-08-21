Prism Assets מחיר היום

מחיר Prism Assets (PRISM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 48.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRISM ל USD הוא $ 0 לכל PRISM.

Prism Assets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 560,097, עם היצע במחזור של 1.00B PRISM. ב‑24 השעות האחרונות, PRISM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PRISM נע ב +24.56% בשעה האחרונה ו +519.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 307.70K.

Prism Assets (PRISM) מידע שוק

שווי שוק $ 560.10K$ 560.10K $ 560.10K נפח (24 שעות) $ 307.70K$ 307.70K $ 307.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 560.10K$ 560.10K $ 560.10K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Prism Assets הוא $ 560.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 307.70K. ההיצע במחזור של PRISM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 560.10K.