Primer מחיר היום

מחיר Primer (PR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PR ל USD הוא $ 0 לכל PR.

Primer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 201,803, עם היצע במחזור של 286.17M PR. ב‑24 השעות האחרונות, PR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00232342, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PR נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו +31.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.09K.

Primer (PR) מידע שוק

שווי שוק $ 201.80K$ 201.80K $ 201.80K נפח (24 שעות) $ 2.09K$ 2.09K $ 2.09K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 201.80K$ 201.80K $ 201.80K אספקת מחזור 286.17M 286.17M 286.17M אספקה כוללת 286,166,606.6417993 286,166,606.6417993 286,166,606.6417993

שווי השוק הנוכחי של Primer הוא $ 201.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.09K. ההיצע במחזור של PR הוא 286.17M, עם היצע כולל של 286166606.6417993. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 201.80K.