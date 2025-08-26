Primate (PRIMATE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00316213 24 שעות נמוך $ 0.00334116 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.185827 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00118824 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.58% שינוי מחיר (7D) +2.77%

Primate (PRIMATE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00322087. במהלך 24 השעות האחרונות, PRIMATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00316213 לבין שיא של $ 0.00334116, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRIMATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.185827, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00118824.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRIMATE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Primate (PRIMATE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.29M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.63M אספקת מחזור 1.64B אספקה כוללת 2,060,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Primate הוא $ 5.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRIMATE הוא 1.64B, עם היצע כולל של 2060000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.63M.