Primate (PRIMATE) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Primate (PRIMATE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Primate (PRIMATE) מידע

PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY).

The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass.

אתר רשמי:
https://www.benjibananas.com/

Primate (PRIMATE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Primate (PRIMATE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 10.93M
$ 10.93M
ההיצע הכולל:
$ 2.06B
$ 2.06B
אספקה במחזור:
$ 1.64B
$ 1.64B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 13.70M
$ 13.70M
שיא כל הזמנים:
$ 0.185827
$ 0.185827
שפל כל הזמנים:
$ 0.00118824
$ 0.00118824
מחיר נוכחי:
$ 0.00664965
$ 0.00664965

Primate (PRIMATE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Primate (PRIMATE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של PRIMATE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות PRIMATEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את PRIMATEטוקניומיקה, חקרו אתPRIMATEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

PRIMATE חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן PRIMATE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PRIMATE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

