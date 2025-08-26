PRIMAL (PRIMAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01643575 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +5.64% שינוי מחיר (1D) +9.26% שינוי מחיר (7D) +6.37%

PRIMAL (PRIMAL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PRIMAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRIMALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01643575, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRIMAL השתנה ב +5.64% במהלך השעה האחרונה, +9.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PRIMAL (PRIMAL) מידע שוק

שווי שוק $ 70.49K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 122.22K אספקת מחזור 2.88B אספקה כוללת 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PRIMAL הוא $ 70.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRIMAL הוא 2.88B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.22K.