עוד על PRIMAL

PRIMAL מידע על מחיר

PRIMAL אתר רשמי

PRIMAL טוקניומיקה

PRIMAL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

PRIMAL סֵמֶל

PRIMAL מחיר (PRIMAL)

לא רשום

1 PRIMAL ל USDמחיר חי:

--
----
+6.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
PRIMAL (PRIMAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:13:47 (UTC+8)

PRIMAL (PRIMAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01643575
$ 0.01643575$ 0.01643575

$ 0
$ 0$ 0

+5.64%

+9.26%

+6.37%

+6.37%

PRIMAL (PRIMAL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PRIMAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRIMALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01643575, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRIMAL השתנה ב +5.64% במהלך השעה האחרונה, +9.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PRIMAL (PRIMAL) מידע שוק

$ 70.49K
$ 70.49K$ 70.49K

--
----

$ 122.22K
$ 122.22K$ 122.22K

2.88B
2.88B 2.88B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PRIMAL הוא $ 70.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRIMAL הוא 2.88B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.22K.

PRIMAL (PRIMAL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PRIMALל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPRIMAL ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPRIMAL ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PRIMALל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+9.26%
30 ימים$ 0+10.03%
60 ימים$ 0+40.95%
90 ימים$ 0--

מה זהPRIMAL (PRIMAL)

PRIMAL combines 2 massively successful concepts: STEPN-style sports + Chiliz-style fan tokens. Designed for Mass Adoption: Connecting fans with celebrity athletes Train & earn all types of fitness activities Trade your favorite athletes fan tokens. Inner Circle PRIMAL’s Inner Circle connects fans & athletes like never before through it’s industry defining app. Think Patreon meets masterclass fuelled by the blockchain. The Inner Circle allows athletes from any discipline to create their own ecosystem supporting athletes throughout their careers offering revenue streams and media support. Users pay $PRIMAL to access the Inner Circles Fan Token Current projects connects fans to institutions. PRIMAL seeks to decentralise away from large companies and connect fans directly to their favourite athletes. Athlete Fan Tokens (ATLs) are issued by athletes so fans get real, influential interactions. Fans buy $PRIMAL to access Fan Tokens. Move2Earn Workout the way you want, when you want. Unlike other M2E projects that only focus on running and penalise you, PRIMAL is rolling out an app that rewards all types of fitness activities. Take what you have learned from athletes through the Inner Circle and start earning through the PRIMAL app immediately.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PRIMAL (PRIMAL) משאב

האתר הרשמי

PRIMALתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PRIMAL (PRIMAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PRIMAL (PRIMAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PRIMAL.

בדוק את PRIMAL תחזית המחיר עכשיו‏!

PRIMAL למטבעות מקומיים

PRIMAL (PRIMAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PRIMAL (PRIMAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PRIMAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PRIMAL (PRIMAL)

כמה שווה PRIMAL (PRIMAL) היום?
החי PRIMALהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PRIMAL ל USD?
המחיר הנוכחי של PRIMAL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PRIMAL?
שווי השוק של PRIMAL הוא $ 70.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PRIMAL?
ההיצע במחזור של PRIMAL הוא 2.88B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRIMAL?
‏‏PRIMAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01643575 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRIMAL?
PRIMAL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PRIMAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRIMAL הוא -- USD.
האם PRIMAL יעלה השנה?
PRIMAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRIMAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:13:47 (UTC+8)

PRIMAL (PRIMAL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.