Precog (SN52) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.673944 גבוה 24 שעות $ 0.775579 שיא כל הזמנים $ 3.06 המחיר הנמוך ביותר $ 0.673944 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.77% שינוי מחיר (1D) -10.26% שינוי מחיר (7D) -14.79%

Precog (SN52) המחיר בזמן אמת של הוא $0.685779. במהלך 24 השעות האחרונות, SN52 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.673944 לבין שיא של $ 0.775579, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN52השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.06, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.673944.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN52 השתנה ב +0.77% במהלך השעה האחרונה, -10.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Precog (SN52) מידע שוק

שווי שוק $ 1.44M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.44M אספקת מחזור 2.13M אספקה כוללת 2,131,350.824556923

שווי השוק הנוכחי של Precog הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN52 הוא 2.13M, עם היצע כולל של 2131350.824556923. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.44M.