טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00100361 גבוה 24 שעות $ 0.00106111 שיא כל הזמנים $ 0.00201751 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.47% שינוי מחיר (1D) -1.81% שינוי מחיר (7D) +8.36%

PPKAS (PPKAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0010125. במהלך 24 השעות האחרונות, PPKAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00100361 לבין שיא של $ 0.00106111, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PPKASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00201751, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PPKAS השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -1.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PPKAS (PPKAS) מידע שוק

שווי שוק $ 756.95K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.12M אספקת מחזור 747.90M אספקה כוללת 9,994,511,697.0

שווי השוק הנוכחי של PPKAS הוא $ 756.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PPKAS הוא 747.90M, עם היצע כולל של 9994511697.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.12M.