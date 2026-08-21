Port3 Network מחיר היום

מחיר Port3 Network (PORT3) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PORT3 ל USD הוא $ 0 לכל PORT3.

Port3 Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 176,328, עם היצע במחזור של 274.24M PORT3. ב‑24 השעות האחרונות, PORT3 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.326537, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0.

ביצועים לטווח קצר, PORT3 נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +2.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.10K.

Port3 Network (PORT3) מידע שוק

שווי שוק $ 176.33K$ 176.33K $ 176.33K נפח (24 שעות) $ 1.10K$ 1.10K $ 1.10K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 642.97K$ 642.97K $ 642.97K אספקת מחזור 274.24M 274.24M 274.24M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Port3 Network הוא $ 176.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.10K. ההיצע במחזור של PORT3 הוא 274.24M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 642.97K.