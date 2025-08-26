עוד על POPPY

Poppy סֵמֶל

Poppy מחיר (POPPY)

לא רשום

1 POPPY ל USDמחיר חי:

--
----
-8.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Poppy (POPPY) טבלת מחירים חיה
Poppy (POPPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01074525
$ 0.01074525$ 0.01074525

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-8.64%

-8.61%

-8.61%

Poppy (POPPY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POPPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01074525, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPPY השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -8.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Poppy (POPPY) מידע שוק

$ 71.85K
$ 71.85K$ 71.85K

--
----

$ 71.85K
$ 71.85K$ 71.85K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,172.0
999,997,172.0 999,997,172.0

שווי השוק הנוכחי של Poppy הוא $ 71.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POPPY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997172.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.85K.

Poppy (POPPY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Poppyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPoppy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPoppy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Poppyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.64%
30 ימים$ 0-23.29%
60 ימים$ 0-26.56%
90 ימים$ 0--

מה זהPoppy (POPPY)

Hippo hooray! Metro Richmond ZOO is excited to announce a heartwarming addition to our animal family just in time for the holidays: a baby pygmy hippo. The newborn arrived on December 9, 2024, after a 7-month gestation. Congratulations to pygmy hippo parents Iris and Corwin on the birth of another little girl. This is Iris and Corwin’s 3rd calf in 4.5 years (all females!), and their 2nd calf to arrive right before the holidays. Most people don’t get a hippopotamus for Christmas at all, so we feel lucky to have received two over the years. This birth was unique as it was the first time Iris gave birth in water. While common hippos usually give birth underwater, pygmy hippo calves can be born on land or in water. This token represents a baby pygmy hippo named Poppy.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Poppy (POPPY) משאב

האתר הרשמי

Poppyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Poppy (POPPY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Poppy (POPPY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Poppy.

בדוק את Poppy תחזית המחיר עכשיו‏!

POPPY למטבעות מקומיים

Poppy (POPPY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Poppy (POPPY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POPPY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Poppy (POPPY)

כמה שווה Poppy (POPPY) היום?
החי POPPYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POPPY ל USD?
המחיר הנוכחי של POPPY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Poppy?
שווי השוק של POPPY הוא $ 71.85K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POPPY?
ההיצע במחזור של POPPY הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POPPY?
‏‏POPPY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01074525 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POPPY?
POPPY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POPPY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POPPY הוא -- USD.
האם POPPY יעלה השנה?
POPPY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POPPY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
