Poppy (POPPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01074525 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -8.64% שינוי מחיר (7D) -8.61%

Poppy (POPPY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POPPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01074525, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPPY השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -8.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Poppy (POPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 71.85K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.85K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,997,172.0

שווי השוק הנוכחי של Poppy הוא $ 71.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POPPY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997172.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.85K.