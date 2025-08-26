עוד על POPFROG

PopFrog סֵמֶל

PopFrog מחיר (POPFROG)

1 POPFROG ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
PopFrog (POPFROG) טבלת מחירים חיה
PopFrog (POPFROG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00554469
$ 0.00554469$ 0.00554469

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

PopFrog (POPFROG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POPFROG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPFROGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00554469, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPFROG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PopFrog (POPFROG) מידע שוק

$ 6.77K
$ 6.77K$ 6.77K

--
----

$ 6.77K
$ 6.77K$ 6.77K

998.63M
998.63M 998.63M

998,625,812.2264025
998,625,812.2264025 998,625,812.2264025

שווי השוק הנוכחי של PopFrog הוא $ 6.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POPFROG הוא 998.63M, עם היצע כולל של 998625812.2264025. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.77K.

PopFrog (POPFROG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PopFrogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPopFrog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPopFrog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PopFrogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+10.96%
60 ימים$ 0+17.33%
90 ימים$ 0--

מה זהPopFrog (POPFROG)

Launched on Solana on October 16th, Popfrog is the newest POP to hit the Solana blockchain. Popfrog pays homage to Pepe and Popcat, the Internet meme originating in October 2020, in a series of videos which showcase two images of a domestic short-haired cat named ‘Oatmeal’, where one image has its mouth closed and the other has its mouth open, with the second image being edited to give its mouth an ‘O’ shape. $POPFROG is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. $POPFROG is for entertainment purposes only.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

PopFrog (POPFROG) משאב

האתר הרשמי

PopFrogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PopFrog (POPFROG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PopFrog (POPFROG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PopFrog.

בדוק את PopFrog תחזית המחיר עכשיו‏!

POPFROG למטבעות מקומיים

PopFrog (POPFROG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PopFrog (POPFROG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POPFROG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PopFrog (POPFROG)

כמה שווה PopFrog (POPFROG) היום?
החי POPFROGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POPFROG ל USD?
המחיר הנוכחי של POPFROG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PopFrog?
שווי השוק של POPFROG הוא $ 6.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POPFROG?
ההיצע במחזור של POPFROG הוא 998.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POPFROG?
‏‏POPFROG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00554469 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POPFROG?
POPFROG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POPFROG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POPFROG הוא -- USD.
האם POPFROG יעלה השנה?
POPFROG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POPFROG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
PopFrog (POPFROG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

