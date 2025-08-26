POPEYE (POPEYE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.46% שינוי מחיר (1D) -3.43% שינוי מחיר (7D) -27.29% שינוי מחיר (7D) -27.29%

POPEYE (POPEYE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POPEYE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPEYEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPEYE השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -3.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POPEYE (POPEYE) מידע שוק

שווי שוק $ 24.79K$ 24.79K $ 24.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.79K$ 24.79K $ 24.79K אספקת מחזור 999.70M 999.70M 999.70M אספקה כוללת 999,700,561.3039827 999,700,561.3039827 999,700,561.3039827

שווי השוק הנוכחי של POPEYE הוא $ 24.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POPEYE הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999700561.3039827. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.79K.