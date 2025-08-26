עוד על POPEYE

POPEYE סֵמֶל

POPEYE מחיר (POPEYE)

לא רשום

1 POPEYE ל USDמחיר חי:

--
----
-3.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
POPEYE (POPEYE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:18:52 (UTC+8)

POPEYE (POPEYE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-3.43%

-27.29%

-27.29%

POPEYE (POPEYE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POPEYE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPEYEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPEYE השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -3.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POPEYE (POPEYE) מידע שוק

$ 24.79K
$ 24.79K$ 24.79K

--
----

$ 24.79K
$ 24.79K$ 24.79K

999.70M
999.70M 999.70M

999,700,561.3039827
999,700,561.3039827 999,700,561.3039827

שווי השוק הנוכחי של POPEYE הוא $ 24.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POPEYE הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999700561.3039827. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.79K.

POPEYE (POPEYE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של POPEYEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPOPEYE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPOPEYE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של POPEYEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.43%
30 ימים$ 0-32.45%
60 ימים$ 0-34.67%
90 ימים$ 0--

מה זהPOPEYE (POPEYE)

The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem. The $POPEYE ecosystem focuses on: Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

POPEYE (POPEYE) משאב

האתר הרשמי

POPEYEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה POPEYE (POPEYE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות POPEYE (POPEYE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור POPEYE.

בדוק את POPEYE תחזית המחיר עכשיו‏!

POPEYE למטבעות מקומיים

POPEYE (POPEYE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של POPEYE (POPEYE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POPEYE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על POPEYE (POPEYE)

כמה שווה POPEYE (POPEYE) היום?
החי POPEYEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POPEYE ל USD?
המחיר הנוכחי של POPEYE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של POPEYE?
שווי השוק של POPEYE הוא $ 24.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POPEYE?
ההיצע במחזור של POPEYE הוא 999.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POPEYE?
‏‏POPEYE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POPEYE?
POPEYE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POPEYE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POPEYE הוא -- USD.
האם POPEYE יעלה השנה?
POPEYE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POPEYE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:18:52 (UTC+8)

