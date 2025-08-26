PoolTogether (POOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.275664 $ 0.275664 $ 0.275664 24 שעות נמוך $ 0.295767 $ 0.295767 $ 0.295767 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.275664$ 0.275664 $ 0.275664 גבוה 24 שעות $ 0.295767$ 0.295767 $ 0.295767 שיא כל הזמנים $ 53.98$ 53.98 $ 53.98 המחיר הנמוך ביותר $ 0.172745$ 0.172745 $ 0.172745 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.18% שינוי מחיר (1D) -6.44% שינוי מחיר (7D) -3.50% שינוי מחיר (7D) -3.50%

PoolTogether (POOL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.276663. במהלך 24 השעות האחרונות, POOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.275664 לבין שיא של $ 0.295767, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 53.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.172745.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POOL השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -6.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PoolTogether (POOL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M אספקת מחזור 7.17M 7.17M 7.17M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PoolTogether הוא $ 1.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POOL הוא 7.17M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.77M.