PoolFans מחיר היום

מחיר PoolFans (FANS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000567, עם שינוי של 8.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FANS ל USD הוא $ 0.00000567 לכל FANS.

PoolFans כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 566,430, עם היצע במחזור של 100.00B FANS. ב‑24 השעות האחרונות, FANS סחר בין $ 0.00000548 (נמוך) ל $ 0.0000063 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00001958, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000471.

ביצועים לטווח קצר, FANS נע ב +1.14% בשעה האחרונה ו -37.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PoolFans (FANS) מידע שוק

שווי שוק $ 566.43K$ 566.43K $ 566.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 566.43K$ 566.43K $ 566.43K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

