Polypump מחיר היום

מחיר Polypump (POLYPUMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000584, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POLYPUMP ל USD הוא $ 0.00000584 לכל POLYPUMP.

Polypump כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,835.39, עם היצע במחזור של 1.00B POLYPUMP. ב‑24 השעות האחרונות, POLYPUMP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00038177, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000577.

ביצועים לטווח קצר, POLYPUMP נע ב -- בשעה האחרונה ו -18.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Polypump (POLYPUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

