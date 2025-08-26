PolyPad (POLYPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.129057
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) -9.42%

PolyPad (POLYPAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POLYPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLYPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.129057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POLYPAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PolyPad (POLYPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 297.75K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 541.31K
אספקת מחזור 1.10B
אספקה כוללת 1,999,782,235.0

שווי השוק הנוכחי של PolyPad הוא $ 297.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLYPAD הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1999782235.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 541.31K.