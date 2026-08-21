Polymarket PreStocks מחיר היום

מחיר Polymarket PreStocks (POLYMARKET) בזמן אמת היום הוא $ 137.94, עם שינוי של 1.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POLYMARKET ל USD הוא $ 137.94 לכל POLYMARKET.

Polymarket PreStocks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 664,714, עם היצע במחזור של 4.82K POLYMARKET. ב‑24 השעות האחרונות, POLYMARKET סחר בין $ 137.93 (נמוך) ל $ 145.19 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 193.79, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 102.16.

ביצועים לטווח קצר, POLYMARKET נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -2.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.73K.

Polymarket PreStocks (POLYMARKET) מידע שוק

שווי שוק $ 664.71K$ 664.71K $ 664.71K נפח (24 שעות) $ 2.73K$ 2.73K $ 2.73K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 664.71K$ 664.71K $ 664.71K אספקת מחזור 4.82K 4.82K 4.82K אספקה כוללת 4,818.966860025 4,818.966860025 4,818.966860025

שווי השוק הנוכחי של Polymarket PreStocks הוא $ 664.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.73K. ההיצע במחזור של POLYMARKET הוא 4.82K, עם היצע כולל של 4818.966860025. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 664.71K.