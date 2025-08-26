Polygen (PGEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.051757$ 0.051757 $ 0.051757 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.35% שינוי מחיר (7D) -3.25% שינוי מחיר (7D) -3.25%

Polygen (PGEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PGEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PGENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.051757, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PGEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polygen (PGEN) מידע שוק

שווי שוק $ 20.35K$ 20.35K $ 20.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.88K$ 40.88K $ 40.88K אספקת מחזור 497.77M 497.77M 497.77M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Polygen הוא $ 20.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PGEN הוא 497.77M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.88K.