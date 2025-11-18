Polyagent מחיר היום

מחיר Polyagent (POLYAGENT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 7.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POLYAGENT ל USD הוא -- לכל POLYAGENT.

Polyagent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,125, עם היצע במחזור של 999.95M POLYAGENT. ב‑24 השעות האחרונות, POLYAGENT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00213733, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POLYAGENT נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו -16.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Polyagent (POLYAGENT) מידע שוק

שווי שוק $ 30.13K$ 30.13K $ 30.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.13K$ 30.13K $ 30.13K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,947,897.110673 999,947,897.110673 999,947,897.110673

