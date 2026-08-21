Polite Cat מחיר היום

מחיר Polite Cat (POCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POCAT ל USD הוא $ 0 לכל POCAT.

Polite Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,788.95, עם היצע במחזור של 974.85M POCAT. ב‑24 השעות האחרונות, POCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00190501, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POCAT נע ב -1.06% בשעה האחרונה ו +24.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Polite Cat (POCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 15.79K$ 15.79K $ 15.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.79K$ 15.79K $ 15.79K אספקת מחזור 974.85M 974.85M 974.85M אספקה כוללת 974,852,750.662122 974,852,750.662122 974,852,750.662122

שווי השוק הנוכחי של Polite Cat הוא $ 15.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POCAT הוא 974.85M, עם היצע כולל של 974852750.662122. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.79K.