PMX500 מחיר היום

מחיר PMX500 (PMX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00248637, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PMX ל USD הוא $ 0.00248637 לכל PMX.

PMX500 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,486,368, עם היצע במחזור של 1.00B PMX. ב‑24 השעות האחרונות, PMX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01630243, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00119345.

ביצועים לטווח קצר, PMX נע ב -- בשעה האחרונה ו +32.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.35.

PMX500 (PMX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M נפח (24 שעות) $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PMX500 הוא $ 2.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.35. ההיצע במחזור של PMX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.49M.