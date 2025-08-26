עוד על PLI

Plugin סֵמֶל

Plugin מחיר (PLI)

לא רשום

1 PLI ל USDמחיר חי:

$0.0213619
-0.70%1D
USD
Plugin (PLI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:49:40 (UTC+8)

Plugin (PLI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02041922
24 שעות נמוך
$ 0.02191443
גבוה 24 שעות

$ 0.02041922
$ 0.02191443
$ 0.972163
$ 0.01388484
-0.04%

-0.74%

-16.86%

-16.86%

Plugin (PLI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02136208. במהלך 24 השעות האחרונות, PLI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02041922 לבין שיא של $ 0.02191443, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.972163, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01388484.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLI השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -0.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plugin (PLI) מידע שוק

$ 4.12M
--
$ 10.68M
192.69M
500,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Plugin הוא $ 4.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLI הוא 192.69M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.68M.

Plugin (PLI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pluginל USDהיה $ -0.00016013887750496.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlugin ל USDהיה . $ -0.0067505240.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlugin ל USDהיה $ -0.0014193777.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pluginל USDהיה $ -0.00464944455558854.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00016013887750496-0.74%
30 ימים$ -0.0067505240-31.60%
60 ימים$ -0.0014193777-6.64%
90 ימים$ -0.00464944455558854-17.87%

מה זהPlugin (PLI)

Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Plugin (PLI) משאב

האתר הרשמי

Pluginתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Plugin (PLI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Plugin (PLI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Plugin.

בדוק את Plugin תחזית המחיר עכשיו‏!

PLI למטבעות מקומיים

Plugin (PLI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Plugin (PLI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PLI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Plugin (PLI)

כמה שווה Plugin (PLI) היום?
החי PLIהמחיר ב USD הוא 0.02136208 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PLI ל USD?
המחיר הנוכחי של PLI ל USD הוא $ 0.02136208. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Plugin?
שווי השוק של PLI הוא $ 4.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PLI?
ההיצע במחזור של PLI הוא 192.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PLI?
‏‏PLI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.972163 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PLI?
PLI ‏‏רשם מחירATL של 0.01388484 USD.
מהו נפח המסחר של PLI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PLI הוא -- USD.
האם PLI יעלה השנה?
PLI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PLI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
