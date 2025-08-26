Plugin (PLI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02041922 $ 0.02041922 $ 0.02041922 24 שעות נמוך $ 0.02191443 $ 0.02191443 $ 0.02191443 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02041922$ 0.02041922 $ 0.02041922 גבוה 24 שעות $ 0.02191443$ 0.02191443 $ 0.02191443 שיא כל הזמנים $ 0.972163$ 0.972163 $ 0.972163 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01388484$ 0.01388484 $ 0.01388484 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -0.74% שינוי מחיר (7D) -16.86% שינוי מחיר (7D) -16.86%

Plugin (PLI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02136208. במהלך 24 השעות האחרונות, PLI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02041922 לבין שיא של $ 0.02191443, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.972163, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01388484.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLI השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -0.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plugin (PLI) מידע שוק

שווי שוק $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.68M$ 10.68M $ 10.68M אספקת מחזור 192.69M 192.69M 192.69M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Plugin הוא $ 4.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLI הוא 192.69M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.68M.