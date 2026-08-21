Playdoge מחיר היום

מחיר Playdoge ($PLAY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $PLAY ל USD הוא $ 0 לכל $PLAY.

Playdoge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 903,913, עם היצע במחזור של 9.40B $PLAY. ב‑24 השעות האחרונות, $PLAY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0023718, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $PLAY נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +20.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Playdoge ($PLAY) מידע שוק

שווי שוק $ 903.91K$ 903.91K $ 903.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 903.91K$ 903.91K $ 903.91K אספקת מחזור 9.40B 9.40B 9.40B אספקה כוללת 9,400,000,000.0 9,400,000,000.0 9,400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Playdoge הוא $ 903.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $PLAY הוא 9.40B, עם היצע כולל של 9400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 903.91K.