PixelRealm (NFTB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.62758$ 0.62758 $ 0.62758 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.19% שינוי מחיר (1D) -7.47% שינוי מחיר (7D) -8.40% שינוי מחיר (7D) -8.40%

PixelRealm (NFTB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.62758, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTB השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -7.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PixelRealm (NFTB) מידע שוק

שווי שוק $ 245.81K$ 245.81K $ 245.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 252.79K$ 252.79K $ 252.79K אספקת מחזור 706.21M 706.21M 706.21M אספקה כוללת 726,277,000.0 726,277,000.0 726,277,000.0

שווי השוק הנוכחי של PixelRealm הוא $ 245.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFTB הוא 706.21M, עם היצע כולל של 726277000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 252.79K.