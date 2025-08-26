עוד על PTS

Piteas סֵמֶל

Piteas מחיר (PTS)

לא רשום

1 PTS ל USDמחיר חי:

$0.054431
$0.054431$0.054431
-3.80%1D
USD
Piteas (PTS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:49:05 (UTC+8)

Piteas (PTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.052803
$ 0.052803$ 0.052803
24 שעות נמוך
$ 0.057667
$ 0.057667$ 0.057667
גבוה 24 שעות

$ 0.052803
$ 0.052803$ 0.052803

$ 0.057667
$ 0.057667$ 0.057667

$ 0.188811
$ 0.188811$ 0.188811

$ 0.02655323
$ 0.02655323$ 0.02655323

+0.19%

-3.85%

-2.57%

-2.57%

Piteas (PTS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.054429. במהלך 24 השעות האחרונות, PTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.052803 לבין שיא של $ 0.057667, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.188811, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02655323.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTS השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -3.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Piteas (PTS) מידע שוק

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

--
----

$ 5.44M
$ 5.44M$ 5.44M

70.00M
70.00M 70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Piteas הוא $ 3.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTS הוא 70.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.44M.

Piteas (PTS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Piteasל USDהיה $ -0.00217996446701981.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPiteas ל USDהיה . $ -0.0160657970.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPiteas ל USDהיה $ +0.0055683207.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Piteasל USDהיה $ -0.01911914755067487.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00217996446701981-3.85%
30 ימים$ -0.0160657970-29.51%
60 ימים$ +0.0055683207+10.23%
90 ימים$ -0.01911914755067487-25.99%

מה זהPiteas (PTS)

What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations.

Piteasתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Piteas (PTS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Piteas (PTS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Piteas.

בדוק את Piteas תחזית המחיר עכשיו‏!

PTS למטבעות מקומיים

Piteas (PTS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Piteas (PTS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PTS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Piteas (PTS)

כמה שווה Piteas (PTS) היום?
החי PTSהמחיר ב USD הוא 0.054429 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PTS ל USD?
המחיר הנוכחי של PTS ל USD הוא $ 0.054429. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Piteas?
שווי השוק של PTS הוא $ 3.81M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PTS?
ההיצע במחזור של PTS הוא 70.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PTS?
‏‏PTS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.188811 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PTS?
PTS ‏‏רשם מחירATL של 0.02655323 USD.
מהו נפח המסחר של PTS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PTS הוא -- USD.
האם PTS יעלה השנה?
PTS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PTS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:49:05 (UTC+8)

כתב ויתור

