Piteas (PTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.052803 גבוה 24 שעות $ 0.057667 שיא כל הזמנים $ 0.188811 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02655323 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.19% שינוי מחיר (1D) -3.85% שינוי מחיר (7D) -2.57%

Piteas (PTS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.054429. במהלך 24 השעות האחרונות, PTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.052803 לבין שיא של $ 0.057667, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.188811, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02655323.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTS השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -3.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Piteas (PTS) מידע שוק

שווי שוק $ 3.81M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.44M אספקת מחזור 70.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Piteas הוא $ 3.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTS הוא 70.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.44M.