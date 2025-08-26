PipeIQ (PIPEIQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00287347$ 0.00287347 $ 0.00287347 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.64% שינוי מחיר (1D) -5.43% שינוי מחיר (7D) -6.72% שינוי מחיר (7D) -6.72%

PipeIQ (PIPEIQ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PIPEIQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIPEIQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00287347, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIPEIQ השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -5.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PipeIQ (PIPEIQ) מידע שוק

שווי שוק $ 99.13K$ 99.13K $ 99.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.13K$ 99.13K $ 99.13K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,944,436.5049539 999,944,436.5049539 999,944,436.5049539

שווי השוק הנוכחי של PipeIQ הוא $ 99.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIPEIQ הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999944436.5049539. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.13K.