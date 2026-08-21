Pipe Network מחיר היום

מחיר Pipe Network (PIPE) בזמן אמת היום הוא $ 0.02285699, עם שינוי של 25.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIPE ל USD הוא $ 0.02285699 לכל PIPE.

Pipe Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,291,106, עם היצע במחזור של 100.00M PIPE. ב‑24 השעות האחרונות, PIPE סחר בין $ 0.02004073 (נמוך) ל $ 0.03671493 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.282006, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00902284.

ביצועים לטווח קצר, PIPE נע ב -3.78% בשעה האחרונה ו +53.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.89M.

Pipe Network (PIPE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M נפח (24 שעות) $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.91M$ 22.91M $ 22.91M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pipe Network הוא $ 2.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.89M. ההיצע במחזור של PIPE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.91M.