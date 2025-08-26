PINO (PINO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00241531 $ 0.00241531 $ 0.00241531 24 שעות נמוך $ 0.00281116 $ 0.00281116 $ 0.00281116 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00241531$ 0.00241531 $ 0.00241531 גבוה 24 שעות $ 0.00281116$ 0.00281116 $ 0.00281116 שיא כל הזמנים $ 0.077696$ 0.077696 $ 0.077696 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -1.41% שינוי מחיר (7D) +5.54% שינוי מחיר (7D) +5.54%

PINO (PINO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00257112. במהלך 24 השעות האחרונות, PINO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00241531 לבין שיא של $ 0.00281116, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.077696, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PINO השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -1.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PINO (PINO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M אספקת מחזור 989.76M 989.76M 989.76M אספקה כוללת 989,761,680.33 989,761,680.33 989,761,680.33

שווי השוק הנוכחי של PINO הוא $ 2.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINO הוא 989.76M, עם היצע כולל של 989761680.33. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.53M.