Ping מחיר היום

מחיר Ping (PING) בזמן אמת היום הוא $ 0.00119175, עם שינוי של 2.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PING ל USD הוא $ 0.00119175 לכל PING.

Ping כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,191,760, עם היצע במחזור של 1.00B PING. ב‑24 השעות האחרונות, PING סחר בין $ 0.0010764 (נמוך) ל $ 0.001211 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.078576, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00102576.

ביצועים לטווח קצר, PING נע ב +1.66% בשעה האחרונה ו -2.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 34.62K.

Ping (PING) מידע שוק

שווי שוק $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M נפח (24 שעות) $ 34.62K$ 34.62K $ 34.62K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ping הוא $ 1.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.62K. ההיצע במחזור של PING הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.