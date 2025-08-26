Pineapple Cat מחיר (PICA)
Pineapple Cat (PICA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PICA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PICAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PICA השתנה ב +5.77% במהלך השעה האחרונה, -23.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Pineapple Cat הוא $ 118.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PICA הוא 9.52B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.50K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Pineapple Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPineapple Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPineapple Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pineapple Catל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-23.28%
|30 ימים
|$ 0
|-57.03%
|60 ימים
|$ 0
|-34.70%
|90 ימים
|$ 0
|--
Pineapple Cat (PICA) is a community-driven memecoin inspired by the viral social media trend of cats wearing pineapple hats. The project’s purpose is to encourage people to create and share more Pineapple Cat content, spreading the trend globally, while also onboarding new users into the world of blockchain and cryptocurrency in a fun and approachable way. Pineapple Cat leverages its ecosystem to blend internet culture with crypto adoption. The project features a dedicated app that allows users to create and share Pineapple Cat memes, fostering creativity and participation. Beyond its memetic appeal, $PICA actively contributes to cat shelters, making a tangible real-world impact by supporting animal welfare. Pineapple Cat is more than just a token; it’s a movement aimed at combining humor, community, and crypto to engage a global audience while making a difference.
