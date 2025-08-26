Pineapple Cat (PICA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +5.77% שינוי מחיר (1D) -23.28% שינוי מחיר (7D) -24.56% שינוי מחיר (7D) -24.56%

Pineapple Cat (PICA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PICA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PICAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PICA השתנה ב +5.77% במהלך השעה האחרונה, -23.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pineapple Cat (PICA) מידע שוק

שווי שוק $ 118.51K$ 118.51K $ 118.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 124.50K$ 124.50K $ 124.50K אספקת מחזור 9.52B 9.52B 9.52B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pineapple Cat הוא $ 118.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PICA הוא 9.52B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.50K.