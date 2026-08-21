Pika Protocol מחיר היום

מחיר Pika Protocol (PIKA) בזמן אמת היום הוא $ 0.388268, עם שינוי של 3.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIKA ל USD הוא $ 0.388268 לכל PIKA.

Pika Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,381,811, עם היצע במחזור של 19.00M PIKA. ב‑24 השעות האחרונות, PIKA סחר בין $ 0.368164 (נמוך) ל $ 0.401299 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.26, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00342553.

ביצועים לטווח קצר, PIKA נע ב -0.73% בשעה האחרונה ו +23.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 27.37.

Pika Protocol (PIKA) מידע שוק

שווי שוק $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M נפח (24 שעות) $ 27.37$ 27.37 $ 27.37 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.85M$ 38.85M $ 38.85M אספקת מחזור 19.00M 19.00M 19.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pika Protocol הוא $ 7.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 27.37. ההיצע במחזור של PIKA הוא 19.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.85M.