Pico ($PICO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00510503$ 0.00510503 $ 0.00510503 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.13% שינוי מחיר (1D) -16.95% שינוי מחיר (7D) -14.59% שינוי מחיר (7D) -14.59%

Pico ($PICO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $PICO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $PICOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00510503, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $PICO השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -16.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pico ($PICO) מידע שוק

שווי שוק $ 200.43K$ 200.43K $ 200.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 200.43K$ 200.43K $ 200.43K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pico הוא $ 200.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $PICO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.43K.