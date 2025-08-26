Phoenix Blockchain (PHX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00810019 $ 0.00810019 $ 0.00810019 24 שעות נמוך $ 0.00900116 $ 0.00900116 $ 0.00900116 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00810019$ 0.00810019 $ 0.00810019 גבוה 24 שעות $ 0.00900116$ 0.00900116 $ 0.00900116 שיא כל הזמנים $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00145453$ 0.00145453 $ 0.00145453 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -0.02%

Phoenix Blockchain (PHX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00900088. במהלך 24 השעות האחרונות, PHX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00810019 לבין שיא של $ 0.00900116, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00145453.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Phoenix Blockchain (PHX) מידע שוק

שווי שוק $ 68.99K$ 68.99K $ 68.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.99K$ 68.99K $ 68.99K אספקת מחזור 7.67M 7.67M 7.67M אספקה כוללת 7,665,038.002764521 7,665,038.002764521 7,665,038.002764521

שווי השוק הנוכחי של Phoenix Blockchain הוא $ 68.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHX הוא 7.67M, עם היצע כולל של 7665038.002764521. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.99K.