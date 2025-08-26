עוד על PHX

Phoenix Blockchain סֵמֶל

Phoenix Blockchain מחיר (PHX)

לא רשום

1 PHX ל USDמחיר חי:

$0.00900098
$0.00900098$0.00900098
0.00%1D
USD
Phoenix Blockchain (PHX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:15:02 (UTC+8)

Phoenix Blockchain (PHX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00810019
$ 0.00810019$ 0.00810019
24 שעות נמוך
$ 0.00900116
$ 0.00900116$ 0.00900116
גבוה 24 שעות

$ 0.00810019
$ 0.00810019$ 0.00810019

$ 0.00900116
$ 0.00900116$ 0.00900116

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0.00145453
$ 0.00145453$ 0.00145453

--

+0.04%

-0.02%

-0.02%

Phoenix Blockchain (PHX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00900088. במהלך 24 השעות האחרונות, PHX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00810019 לבין שיא של $ 0.00900116, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00145453.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Phoenix Blockchain (PHX) מידע שוק

$ 68.99K
$ 68.99K$ 68.99K

--
----

$ 68.99K
$ 68.99K$ 68.99K

7.67M
7.67M 7.67M

7,665,038.002764521
7,665,038.002764521 7,665,038.002764521

שווי השוק הנוכחי של Phoenix Blockchain הוא $ 68.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHX הוא 7.67M, עם היצע כולל של 7665038.002764521. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.99K.

Phoenix Blockchain (PHX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Phoenix Blockchainל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPhoenix Blockchain ל USDהיה . $ -0.0014543423.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPhoenix Blockchain ל USDהיה $ +0.0333716095.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Phoenix Blockchainל USDהיה $ +0.007160900110747763.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.04%
30 ימים$ -0.0014543423-16.15%
60 ימים$ +0.0333716095+370.76%
90 ימים$ +0.007160900110747763+389.18%

מה זהPhoenix Blockchain (PHX)

Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment.

Phoenix Blockchain (PHX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Phoenix Blockchainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Phoenix Blockchain (PHX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Phoenix Blockchain (PHX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Phoenix Blockchain.

בדוק את Phoenix Blockchain תחזית המחיר עכשיו‏!

PHX למטבעות מקומיים

Phoenix Blockchain (PHX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Phoenix Blockchain (PHX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PHX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Phoenix Blockchain (PHX)

כמה שווה Phoenix Blockchain (PHX) היום?
החי PHXהמחיר ב USD הוא 0.00900088 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PHX ל USD?
המחיר הנוכחי של PHX ל USD הוא $ 0.00900088. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Phoenix Blockchain?
שווי השוק של PHX הוא $ 68.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PHX?
ההיצע במחזור של PHX הוא 7.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PHX?
‏‏PHX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.45 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PHX?
PHX ‏‏רשם מחירATL של 0.00145453 USD.
מהו נפח המסחר של PHX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PHX הוא -- USD.
האם PHX יעלה השנה?
PHX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PHX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:15:02 (UTC+8)

