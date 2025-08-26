Phoenix Blockchain מחיר (PHX)
Phoenix Blockchain (PHX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00900088. במהלך 24 השעות האחרונות, PHX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00810019 לבין שיא של $ 0.00900116, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00145453.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Phoenix Blockchain הוא $ 68.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHX הוא 7.67M, עם היצע כולל של 7665038.002764521. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.99K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Phoenix Blockchainל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPhoenix Blockchain ל USDהיה . $ -0.0014543423.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPhoenix Blockchain ל USDהיה $ +0.0333716095.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Phoenix Blockchainל USDהיה $ +0.007160900110747763.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.04%
|30 ימים
|$ -0.0014543423
|-16.15%
|60 ימים
|$ +0.0333716095
|+370.76%
|90 ימים
|$ +0.007160900110747763
|+389.18%
Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.