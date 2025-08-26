Phill (PHILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00153573$ 0.00153573 $ 0.00153573 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.16% שינוי מחיר (1D) -14.87% שינוי מחיר (7D) -1.38% שינוי מחיר (7D) -1.38%

Phill (PHILL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PHILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00153573, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHILL השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -14.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Phill (PHILL) מידע שוק

שווי שוק $ 26.89K$ 26.89K $ 26.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.89K$ 26.89K $ 26.89K אספקת מחזור 998.21M 998.21M 998.21M אספקה כוללת 998,214,388.89336 998,214,388.89336 998,214,388.89336

שווי השוק הנוכחי של Phill הוא $ 26.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHILL הוא 998.21M, עם היצע כולל של 998214388.89336. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.89K.