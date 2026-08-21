Perry מחיר היום

מחיר Perry (PERRY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PERRY ל USD הוא $ 0 לכל PERRY.

Perry כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 119,209, עם היצע במחזור של 1.00B PERRY. ב‑24 השעות האחרונות, PERRY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01783987, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PERRY נע ב +0.39% בשעה האחרונה ו +14.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.41.

Perry (PERRY) מידע שוק

שווי שוק $ 119.21K$ 119.21K $ 119.21K נפח (24 שעות) $ 2.41$ 2.41 $ 2.41 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 119.21K$ 119.21K $ 119.21K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Perry הוא $ 119.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.41. ההיצע במחזור של PERRY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 119.21K.