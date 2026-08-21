PEPTIDES מחיר היום

מחיר PEPTIDES (PEPTI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEPTI ל USD הוא $ 0 לכל PEPTI.

PEPTIDES כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 187,410, עם היצע במחזור של 976.74M PEPTI. ב‑24 השעות האחרונות, PEPTI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00101275, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PEPTI נע ב +1.69% בשעה האחרונה ו -11.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 25.85K.

PEPTIDES (PEPTI) מידע שוק

שווי שוק $ 187.41K$ 187.41K $ 187.41K נפח (24 שעות) $ 25.85K$ 25.85K $ 25.85K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 187.41K$ 187.41K $ 187.41K אספקת מחזור 976.74M 976.74M 976.74M אספקה כוללת 976,737,401.332538 976,737,401.332538 976,737,401.332538

שווי השוק הנוכחי של PEPTIDES הוא $ 187.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 25.85K. ההיצע במחזור של PEPTI הוא 976.74M, עם היצע כולל של 976737401.332538. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 187.41K.