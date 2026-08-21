pepewifhat מחיר היום

מחיר pepewifhat (PIF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIF ל USD הוא $ 0 לכל PIF.

pepewifhat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,107, עם היצע במחזור של 69.42B PIF. ב‑24 השעות האחרונות, PIF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PIF נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +19.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

pepewifhat (PIF) מידע שוק

שווי שוק $ 40.11K$ 40.11K $ 40.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.11K$ 40.11K $ 40.11K אספקת מחזור 69.42B 69.42B 69.42B אספקה כוללת 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של pepewifhat הוא $ 40.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIF הוא 69.42B, עם היצע כולל של 69420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.11K.