Pepe Inverted מחיר היום

מחיר Pepe Inverted (ƎԀƎԀ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ƎԀƎԀ ל USD הוא $ 0 לכל ƎԀƎԀ.

Pepe Inverted כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 98,154, עם היצע במחזור של 420.69T ƎԀƎԀ. ב‑24 השעות האחרונות, ƎԀƎԀ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ƎԀƎԀ נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +16.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pepe Inverted (ƎԀƎԀ) מידע שוק

שווי שוק $ 98.15K$ 98.15K $ 98.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.15K$ 98.15K $ 98.15K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pepe Inverted הוא $ 98.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ƎԀƎԀ הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.15K.