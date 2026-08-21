Pell Network Token מחיר היום

מחיר Pell Network Token (PELL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PELL ל USD הוא $ 0 לכל PELL.

Pell Network Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,690, עם היצע במחזור של 336.00M PELL. ב‑24 השעות האחרונות, PELL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02488985, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PELL נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -0.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 19.33.

Pell Network Token (PELL) מידע שוק

שווי שוק $ 55.69K$ 55.69K $ 55.69K נפח (24 שעות) $ 19.33$ 19.33 $ 19.33 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 348.06K$ 348.06K $ 348.06K אספקת מחזור 336.00M 336.00M 336.00M אספקה כוללת 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pell Network Token הוא $ 55.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.33. ההיצע במחזור של PELL הוא 336.00M, עם היצע כולל של 2100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 348.06K.