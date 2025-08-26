עוד על PEKO

PEKO סֵמֶל

PEKO מחיר (PEKO)

לא רשום

1 PEKO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
PEKO (PEKO) טבלת מחירים חיה
PEKO (PEKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00591015
$ 0.00591015$ 0.00591015

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

PEKO (PEKO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00591015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEKO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PEKO (PEKO) מידע שוק

$ 5.15K
$ 5.15K$ 5.15K

--
----

$ 5.15K
$ 5.15K$ 5.15K

951.73M
951.73M 951.73M

951,733,306.288478
951,733,306.288478 951,733,306.288478

שווי השוק הנוכחי של PEKO הוא $ 5.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEKO הוא 951.73M, עם היצע כולל של 951733306.288478. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.15K.

PEKO (PEKO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PEKOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPEKO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPEKO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PEKOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+24.81%
60 ימים$ 0+24.08%
90 ימים$ 0--

מה זהPEKO (PEKO)

Peko is the perfect fusion between the panda, a beloved symbol in Chinese culture, and the Maneki-neko, the iconic Japanese lucky cat. This unique combination embodies prosperity, good fortune, and financial success for those who hold it. With a distinctive collar inscribed with the name of Trump, currently the President of the United States, Peko symbolizes a message of support and optimism for the crypto world, connecting the international investment community with the belief in luck and financial opportunities. Holding Peko means having more than just a memecoin — it’s a true digital amulet promising to attract fortune in every investment. Make Peko your partner for financial success!

PEKOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PEKO (PEKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PEKO (PEKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PEKO.

בדוק את PEKO תחזית המחיר עכשיו‏!

PEKO למטבעות מקומיים

PEKO (PEKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PEKO (PEKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PEKO (PEKO)

כמה שווה PEKO (PEKO) היום?
החי PEKOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEKO ל USD?
המחיר הנוכחי של PEKO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PEKO?
שווי השוק של PEKO הוא $ 5.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEKO?
ההיצע במחזור של PEKO הוא 951.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEKO?
‏‏PEKO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00591015 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEKO?
PEKO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PEKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEKO הוא -- USD.
האם PEKO יעלה השנה?
PEKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
PEKO (PEKO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.