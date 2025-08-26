עוד על PGX

Pegaxy סֵמֶל

Pegaxy מחיר (PGX)

1 PGX ל USDמחיר חי:

$0.00176605
$0.00176605
0.00%1D
Pegaxy (PGX) טבלת מחירים חיה
Pegaxy (PGX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

--

+0.43%

+0.43%

Pegaxy (PGX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00176605. במהלך 24 השעות האחרונות, PGX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PGXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.051, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0010692.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PGX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pegaxy (PGX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pegaxy הוא $ 777.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PGX הוא 440.49M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.77M.

Pegaxy (PGX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pegaxyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPegaxy ל USDהיה . $ +0.0004904241.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPegaxy ל USDהיה $ +0.0002088415.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pegaxyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0004904241+27.77%
60 ימים$ +0.0002088415+11.83%
90 ימים$ 0--

מה זהPegaxy (PGX)

Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pegaxy (PGX) משאב

האתר הרשמי

Pegaxyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pegaxy (PGX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pegaxy (PGX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pegaxy.

בדוק את Pegaxy תחזית המחיר עכשיו‏!

PGX למטבעות מקומיים

Pegaxy (PGX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pegaxy (PGX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PGX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pegaxy (PGX)

כמה שווה Pegaxy (PGX) היום?
החי PGXהמחיר ב USD הוא 0.00176605 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PGX ל USD?
המחיר הנוכחי של PGX ל USD הוא $ 0.00176605. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pegaxy?
שווי השוק של PGX הוא $ 777.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PGX?
ההיצע במחזור של PGX הוא 440.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PGX?
‏‏PGX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.051 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PGX?
PGX ‏‏רשם מחירATL של 0.0010692 USD.
מהו נפח המסחר של PGX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PGX הוא -- USD.
האם PGX יעלה השנה?
PGX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PGX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
