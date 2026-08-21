Peepo מחיר היום

מחיר Peepo (PEEPO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEEPO ל USD הוא $ 0 לכל PEEPO.

Peepo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 167,532, עם היצע במחזור של 69.42T PEEPO. ב‑24 השעות האחרונות, PEEPO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PEEPO נע ב -- בשעה האחרונה ו +23.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Peepo (PEEPO) מידע שוק

שווי שוק $ 167.53K$ 167.53K $ 167.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 167.53K$ 167.53K $ 167.53K אספקת מחזור 69.42T 69.42T 69.42T אספקה כוללת 69,420,000,000,000.0 69,420,000,000,000.0 69,420,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Peepo הוא $ 167.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEEPO הוא 69.42T, עם היצע כולל של 69420000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 167.53K.