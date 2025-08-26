עוד על PFROG

Peace Frog סֵמֶל

Peace Frog מחיר (PFROG)

לא רשום

1 PFROG ל USDמחיר חי:

--
----
-11.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Peace Frog (PFROG) טבלת מחירים חיה
Peace Frog (PFROG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-10.99%

-5.01%

-5.01%

Peace Frog (PFROG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PFROG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PFROGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PFROG השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -10.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Peace Frog (PFROG) מידע שוק

$ 23.02K
$ 23.02K$ 23.02K

--
----

$ 23.02K
$ 23.02K$ 23.02K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Peace Frog הוא $ 23.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PFROG הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.02K.

Peace Frog (PFROG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Peace Frogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeace Frog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeace Frog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Peace Frogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.99%
30 ימים$ 0-2.71%
60 ימים$ 0+13.67%
90 ימים$ 0--

מה זהPeace Frog (PFROG)

Peace Frog ($PFROG) celebrates the genesis of Pepe the Frog, one of the most iconic internet memes in history. Inspired by Matt Furie's 2004 artwork Flight of the Peacefrog Legacy of Art and Culture Rooted in Matt Furie's iconic artwork, $PFROG bridges the gap between art, memes, and cryptocurrency. Community-Driven Initiative The $PFROG community embodies collaboration and creativity, ensuring the legacy of Pepe remains positive and enduring. Philanthropy and Conservation A portion of proceeds will support amphibian conservation, tying the project back to its symbolic frog inspiration.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Peace Frog (PFROG) משאב

האתר הרשמי

Peace Frogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Peace Frog (PFROG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Peace Frog (PFROG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Peace Frog.

בדוק את Peace Frog תחזית המחיר עכשיו‏!

PFROG למטבעות מקומיים

Peace Frog (PFROG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Peace Frog (PFROG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PFROG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Peace Frog (PFROG)

כמה שווה Peace Frog (PFROG) היום?
החי PFROGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PFROG ל USD?
המחיר הנוכחי של PFROG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Peace Frog?
שווי השוק של PFROG הוא $ 23.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PFROG?
ההיצע במחזור של PFROG הוא 420.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PFROG?
‏‏PFROG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PFROG?
PFROG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PFROG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PFROG הוא -- USD.
האם PFROG יעלה השנה?
PFROG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PFROG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:12:45 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.