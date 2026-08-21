PCGAMEFI מחיר היום

מחיר PCGAMEFI (PCGAMEFI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PCGAMEFI ל USD הוא $ 0 לכל PCGAMEFI.

PCGAMEFI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,037, עם היצע במחזור של 502.50M PCGAMEFI. ב‑24 השעות האחרונות, PCGAMEFI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PCGAMEFI נע ב -- בשעה האחרונה ו -3.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PCGAMEFI (PCGAMEFI) מידע שוק

שווי שוק $ 27.04K$ 27.04K $ 27.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.04K$ 27.04K $ 27.04K אספקת מחזור 502.50M 502.50M 502.50M אספקה כוללת 502,497,759.71084356 502,497,759.71084356 502,497,759.71084356

שווי השוק הנוכחי של PCGAMEFI הוא $ 27.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PCGAMEFI הוא 502.50M, עם היצע כולל של 502497759.71084356. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.04K.