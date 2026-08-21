Paystream מחיר היום

מחיר Paystream (PAYS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0293987, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAYS ל USD הוא $ 0.0293987 לכל PAYS.

Paystream כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 94,181, עם היצע במחזור של 3.20M PAYS. ב‑24 השעות האחרונות, PAYS סחר בין $ 0.0293808 (נמוך) ל $ 0.02940271 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.082528, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02935424.

ביצועים לטווח קצר, PAYS נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -3.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.25.

Paystream (PAYS) מידע שוק

שווי שוק $ 94.18K$ 94.18K $ 94.18K נפח (24 שעות) $ 3.25$ 3.25 $ 3.25 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 727.62K$ 727.62K $ 727.62K אספקת מחזור 3.20M 3.20M 3.20M אספקה כוללת 24,749,921.761684 24,749,921.761684 24,749,921.761684

שווי השוק הנוכחי של Paystream הוא $ 94.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.25. ההיצע במחזור של PAYS הוא 3.20M, עם היצע כולל של 24749921.761684. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 727.62K.