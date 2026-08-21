PATIC מחיר היום

מחיר PATIC (PTC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PTC ל USD הוא $ 0 לכל PTC.

PATIC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,758, עם היצע במחזור של 2.50B PTC. ב‑24 השעות האחרונות, PTC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00248791, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PTC נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -2.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PATIC (PTC) מידע שוק

שווי שוק $ 50.76K$ 50.76K $ 50.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M אספקת מחזור 2.50B 2.50B 2.50B אספקה כוללת 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PATIC הוא $ 50.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTC הוא 2.50B, עם היצע כולל של 50000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.