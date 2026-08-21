pathUSD מחיר היום

מחיר pathUSD (PATHUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.007, עם שינוי של 1.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PATHUSD ל USD הוא $ 1.007 לכל PATHUSD.

pathUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,406,027, עם היצע במחזור של 31.21M PATHUSD. ב‑24 השעות האחרונות, PATHUSD סחר בין $ 0.966398 (נמוך) ל $ 1.015 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.072, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.954994.

ביצועים לטווח קצר, PATHUSD נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו +1.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 572.20K.

pathUSD (PATHUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 31.41M$ 31.41M $ 31.41M נפח (24 שעות) $ 572.20K$ 572.20K $ 572.20K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.41M$ 31.41M $ 31.41M אספקת מחזור 31.21M 31.21M 31.21M אספקה כוללת 31,214,869.499981 31,214,869.499981 31,214,869.499981

שווי השוק הנוכחי של pathUSD הוא $ 31.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 572.20K. ההיצע במחזור של PATHUSD הוא 31.21M, עם היצע כולל של 31214869.499981. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.41M.