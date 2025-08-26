Parachute (PAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03307398$ 0.03307398 $ 0.03307398 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.68% שינוי מחיר (7D) +2.68%

Parachute (PAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03307398, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Parachute (PAR) מידע שוק

שווי שוק $ 124.21K$ 124.21K $ 124.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 199.97K$ 199.97K $ 199.97K אספקת מחזור 620.94M 620.94M 620.94M אספקה כוללת 999,628,334.0000001 999,628,334.0000001 999,628,334.0000001

שווי השוק הנוכחי של Parachute הוא $ 124.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAR הוא 620.94M, עם היצע כולל של 999628334.0000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 199.97K.