Parabolic (PARAX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00304751. במהלך 24 השעות האחרונות, PARAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00304742 לבין שיא של $ 0.00344433, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PARAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02469466, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00255878.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PARAX השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -8.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Parabolic הוא $ 3.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PARAX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.05M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Parabolicל USDהיה $ -0.000284138278607224.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלParabolic ל USDהיה . $ -0.0004877036.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלParabolic ל USDהיה $ -0.0018181200.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Parabolicל USDהיה $ -0.007285414874973268.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000284138278607224
|-8.52%
|30 ימים
|$ -0.0004877036
|-16.00%
|60 ימים
|$ -0.0018181200
|-59.65%
|90 ימים
|$ -0.007285414874973268
|-70.50%
PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token’s ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It’s a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
