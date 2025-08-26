Parabolic (PARAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00304742 $ 0.00304742 $ 0.00304742 24 שעות נמוך $ 0.00344433 $ 0.00344433 $ 0.00344433 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00304742$ 0.00304742 $ 0.00304742 גבוה 24 שעות $ 0.00344433$ 0.00344433 $ 0.00344433 שיא כל הזמנים $ 0.02469466$ 0.02469466 $ 0.02469466 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00255878$ 0.00255878 $ 0.00255878 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.75% שינוי מחיר (1D) -8.52% שינוי מחיר (7D) +1.26% שינוי מחיר (7D) +1.26%

Parabolic (PARAX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00304751. במהלך 24 השעות האחרונות, PARAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00304742 לבין שיא של $ 0.00344433, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PARAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02469466, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00255878.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PARAX השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -8.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Parabolic (PARAX) מידע שוק

שווי שוק $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Parabolic הוא $ 3.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PARAX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.05M.